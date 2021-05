"¿Qué pasa?, ¿qué secretos hay aquí?", destaca Dani Mateo en el plató de Zapeando al hablar de un llamativo titular que afirma que "citan para vacunarse a mujeres mayores de 64 años que 'no estén embarazadas'". "Me hace ilusión que puedo llegar hasta los 70 para quedarme embarazada", destaca Marta Torné. Por su parte, Lorena Castell, que tiene un hijo, resalta que "todo el mundo no ha nacido para ser madre": "Parece que todas las chicas tienen que ser madre. Hay chicas que toman la decisión de no ser madre y punto".

Un comentario que apoya Thais Villas: "Es una decisión muy sabia". Aunque la zapeadora tiene dos hijos afirma que sin hijos también "se vive muy bien". Por su parte, Dani Mateo sorprende todos afirmando que no descarta tener hijos: "Si algún día tengo hijos a los 14 años les compro una moto". Puedes ver el divertido análisis en el vídeo principal de esta noticia.

