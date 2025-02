Maya Pixelskaya reacciona al nuevo coche volador: "Eso es un dron con cartones pegados"

Se ha lanzado un nuevo modelo de coche volador. "En todos los años que llevo yo en este programa la de veces que hemos dicho que venía el coche volador", afirma Quique Peinado, "ni uno solo he visto por la calle". "No me creo nada", añade Dani Mateo.

El zapeador explica que la diferencia de este modelo es que, por primera vez, "se ha probado con éxito en un entorno urbano sin necesidad de una pista de despegue". El coche tiene un coste de 286.000 euros. "Eso es un dron al que le han puesto unos cartones", comenta Maya Pixelskaya.

"Se ha probado con éxito pero mucha confianza no da", comenta Dani, "porque se mueve muy despacito". "No me pienso comprar un coche volador hasta que no vea al ingeniero que lo diseña dándose una vuelta con su familia", añade Maya. "A este coche no le llamaría volador, le llamaría flotador de momento...", afirma el presentador de Zapeando.