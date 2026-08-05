Maya Pixelskaya, sobre las "ondas surferas" de la princesa Leonor: "Por primera vez no la visten como una señora de 70 años"

La recepción de la Familia Real en Marivent ha dejado un detalle que no ha pasado desapercibido para los colaboradores de Zapeando: el nuevo estilo de la princesa Leonor con "melena rizada playera".

En Zapeando, los colaboradores han puesto el foco en la recepción de la Familia Real en Marivent, aunque más concretamente en el nuevo 'look' de la princesa Leonor donde ha sorprendido con una melena de ondas rizadas de aire veraniego.

"Es la primera vez que no la viste como una señora de 70 años", ha afirmado Maya Pixelskaya, que reconoce que el nuevo aspecto de Leonor "le gusta mucho".

Por su parte, Rosa Bleda ha mostrado una comparación entre el tradicional estilo de la princesa y estas nuevas "ondas surferas" para que sus compañeros puedan valorar el cambio. "Le favorece bastante", ha señalado la tertuliana, explicando que, pese al cambio, Leonor "no ha roto ningún protocolo", ya que Marivent es un escenario más informal para la Familia Real. "Estas ondas le dan un aire más juvenil, más acorde a su edad", ha comentado.

"El vestido también es un poco hippie, de vender pulseras en la playa. ¿Se ha pasado de frenada al intentar ir desenfadada?", ha puntualizado Nacho García entre risas.

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