El rey Felipe VI, la reina Letizia, la princesa Leonor y la infanta Sofía acudirán a la final del Mundial que disputará la selección española en Nueva York

Los detalles España se impuso a Francia con dos goles y este domingo se enfrentará a la ganadora de la segunda semifinal que disputarán Argentina e Inglaterra.

El rey Felipe VI, la reina Letizia, la princesa Leonor y la infanta Sofía asistirán a la final del Mundial de fútbol en Nueva York, donde la selección española competirá tras vencer a Francia en la semifinal. La Familia Real vivió intensamente el partido, mostrando emoción y unidad. Durante el encuentro, se les vio con camisetas personalizadas, generando preguntas en redes sobre el número 26, que simplemente representa el año 2026. La semifinal fue vista en un hotel de Cataluña, tras asistir a los Premios Princesa de Girona, donde Felipe VI expresó su deseo de que España diera una alegría, lo cual se cumplió.

El rey Felipe VI, la reina Letizia, la princesa Leonor y la infanta Sofía acudirán este domingo a la final del Mundial de fútbol que disputará la selección española en Nueva York, según ha comunicado la Casa Real a laSexta.

El equipo de Luis de la Fuente se impuso con claridad a una Francia que, para muchos, era el gran favorito, y este domingo se enfrentará a la ganadora de la segunda semifinal que disputarán Argentina e Inglaterra.

Con los brazos en alto para celebrar gol, la Familia Real sufrió este martes la semifinal de España hasta el último minuto del partido. Sentados con sus camisetas personalizadas, Sofía, Letizia, Felipe VI y Leonor han generado todo tipo de preguntas en redes sociales.

Una de ellas ha sido: ¿por qué el número 26? Para los creadores de bulos, no, no tiene nada que ver con el delantero Borja Iglesias. Es, simplemente, por el año en el que estamos: 2026.

Como el mismo rey Felipe VI señaló, a los cuatro se les vio muy emocionados viendo el partido, "como a todos" los españoles. Expectantes, tensos, con caras de preocupación, la infanta abrazaba con fuerza a la reina. Pero, sobre todo, se les vio muy unidos.

La semifinal española la vieron todos sentados en un pequeño sofá con luz ambiente, las persianas completamente cerradas y un pantallón para presenciar el pase a la final.

No era la sala de espera de una clínica dental, se encontraban en un hotel de Cataluña tras haber asistido esa tarde a los Premios Princesa de Girona, donde mandó un mensaje a la selección, que "nuestra selección española vuelva a darnos una alegría esta noche". Y así lo hizo.

Este miércoles se ha resuelto ya la gran duda de si la familia al completo acudiría a la final. El 26 de junio en Guadalajara (México), justo después del primer partido de España en el Mundial contra Cabo Verde, el rey afirmó: "Si vuelvo es porque estáis en la final".

Dicho y hecho. Porque ni rey, ni reina, ni princesa ni tampoco la infanta se van a perder la final. La vivirán en directo desde el estadio, esta vez sí, animando desde Nueva York.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido