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El viral mensaje de una mujer a su marido tras ganar a su suegra en los tribunales después de 30 años de enfrentamientos

Después de tres décadas de enfrentamientos, una mujer ha vencido a su suegra en los tribunales y ha decidido celebrarlo con un mensaje muy especial a su marido.

Zapeando suegra

La relación con la suegra, históricamente, siempre ha dado mucho de qué hablar. Pero pocos casos llegan tan lejos como el de una mujer que acaba de ganar un juicio contra la madre de su marido tras denunciar que llevaba "30 años haciéndole la vida imposible".

Para celebrar la sentencia, la protagonista envió a su marido un mensaje de lo más llamativo: "Amor mío, mete una buena botella de vino en la nevera, que tú y yo esta noche vamos a brindar y a hacer el amor como nunca".

Una forma muy especial de poner fin a tres décadas de enfrentamientos con su suegra, a la que acusó de haber intentado "destrozar su matrimonio". Según explican en el vídeo, la mujer llegó incluso a acusarla de llamarla con una palabra "feísima" que el programa prefirió no reproducir. "Compro vocal", comenta entre risas Quique Peinado, jugando a adivinar cuál era el insulto oculto.

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