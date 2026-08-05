VÍDEO | Rosa Bleda, en contra de los mensajes que critican el cuerpo de Georgina Rodríguez: "¡Opina tú de tu hojaldre!"

La influencer fue criticada después de que se publicaran unas fotografías de ella en bikini. Muchos haters no dudaron en señalar que parecía que había cogido peso. Pero Georgina ha decidido no callar ante esas críticas.

Georgina Rodríguez vuelve a ocupar titulares debido al mensaje que ha publicado en sus redes sociales. Como cuenta Rosa Bleda, "hace unos días aparecieron unas fotos de Georgina veraneando, absolutamente espectacular, y las ratas de internet no han tardado en decir que le sobran unos kilitos".

"A todo esto, ella no se ha cortado ni un pelo en contestar a los haters en su último post de Instagram", añade la comunicadora. La influencer ha afirmado que su cuerpo "cambiará, como cambia el de todas las mujeres, y espero que lo siga haciendo durante muchos años porque eso significará que sigo viviendo".

Rodríguez expone que el valor de alguien no reside en su físico ni en la opinión que tienen los desconocidos sobre él. "Menudo puntito en boca nos ha marcado", afirma Bleda, "ya está bien de criticar a la gente por su físico, especialmente a las mujeres, porque es la cosa más innecesaria y rancia de la historia. ¡Opina tú de tu hojaldre!". Nacho García expone que ella, a los haters de Georgina, les preguntaría algo obvio: "¿Cuánto hace que no vas al oftalmólogo?".

Cristiano Ronaldo no ha dudado en responder al post de su pareja señalando que ella no vive de su imagen sino de lo que es, "una mujer perfecta, guapa, con un cuerpazo, madre, buena persona, exitosa y que vive la vida con amor". "Es normal que te envidien", terminaba su mensaje.

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