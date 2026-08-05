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Carnaval de Barbados

Rihanna vuelve a sus raíces y desata la locura en el Carnaval de Barbados con su espectacular estilismo

La cantante ha sorprendido a sus seguidores con un llamativo diseño de la creadora local Lauren Austin para disfrutar del Carnaval de Barbados.

Rihanna vuelve a sus raíces y desata la locura en el Carnaval de Barbados con su espectacular estilismo

En Zapeando, Maya Pixelskaya viaja hasta el Carnaval de Barbados para mostrar uno de los momentos más esperados del festival: el desfile del Día de Kadooment, donde Rihanna ha sido la gran protagonista del día.

La cantante regresó a su país natal para disfrutar del Crop Over Festival junto a sus amigas, luciendo una espectacular creación de la diseñadora local Lauren Austin con la que no pasó desapercibida entre los asistentes.

Mientras sus seguidores continúan esperando con ganas la llegada de su próximo disco, tendrán que conformarse con estas pequeñas píldoras en las que Rihanna demuestra que sigue conectada con sus raíces.

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