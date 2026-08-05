El cómico británico Alex Ayres desvela por qué los extranjeros siempre se queman cuando veranean en nuestro país, en vídeo

El humorista indica que, en su caso, el quemarse le ha ayudado a ganar dinero. Alex explica que se quemó justo antes del rodaje de una película y el director alabó la autenticidad de su maquillaje.

Todos los veranos en nuestro país se vive un fenómeno curioso: ver a extranjeros, que están disfrutando de sus vacaciones en nuestro país, completamente quemados. ¿A qué se debe? Para conocer la respuesta a esta pregunta, Zapeando cuenta con el cómico británico Alex Ayres.

"¿Cómo es posible que todavía no hayáis aprendido a echaros crema?", pregunta Nacho García. Ayres señala que la crema solar es un líquido, pero, si no lleva alcohol, no les interesa. "Me he quemado tantas veces que me apoyo ya más con la izquierda porque soy rojo", añade.

El cómico comparte que le contrataron en una película y "la primera semana de rodaje llegué quemado". "El director dijo a la maquilladora que estaba muy bien hecho", añade, pero ella aclaró que había venido así.

"Una semana más tarde, por tema de rácord, la maquilladora tenía que seguir poniéndome quemadito", añade. Ayres confiesa que, durante el rodaje, un día se le escapó un pedo mientras le maquillaban, y la maquilladora, después de un silencio, le dijo: "Te estoy pintando la vergüenza que te falta". "Quemarnos es necesario para cobrar", concluye.

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