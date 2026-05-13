VÍDEO | Juan Sanguino lo cuenta todo sobre el triángulo amoroso de Omar Montes: así ha caído la bomba del embarazo de Rocío Martín

Una "conexión a nivel tratamiento", un "momento" y un embarazo de la empresaria Rocío Montes que ha puesto patas arriba la relación de Omar Montes y Lola Romero. Sanguino explica todos los detalles.

Juan Sanguino habla en Zapeando de uno de los salseos de la semana: el triángulo amoroso de Omar Montes. Todo ha estallado después de que la empresaria Rocío Martín haya anunciado que está embarazada del cantante, que tiene pareja desde hace años.

Se trata de Lola Romero, con la que Montes tiene una relación estable desde hace tres años, "o todo lo estable que puede ser cuando, presuntamente, has dejado embaraza a otra mujer", apunta Sanguino, que recuerda que Montes y Romero tienen un niño de siete meses.

Rocío Martín habría contado que cuando le dijo al cantante que esperaba un hijo suyo, este le dijo que "no le venía bien ser padre". Ella le habría ofrecido un acuerdo en el que Omar se desentendía por completo del niño, pero este no firmó.

Rocío anunció que estaba embarazada de Omar Montes el Día de la Madre. A Sanguino le encanta algunas de las cosas que cuenta la empresaria de cómo conoció al cantante. Fue en su clínica de belleza, en la que él era cliente y Rocío asegura que tuvieron "una conexión a nivel tratamiento".

Después cuenta que cuando ella lo dejó con su pareja, Omar le dijo: "Ahora puedo hacerte mía". Poco después, habrían tenido "el momento". "Es muy bonito, porque es un lenguaje muy distinto al que estamos acostumbrados", afirma Sanguino.

Tras saltar todo el asunto, hay quien dice que Lola Romero habría abandonado el hogar conyugal, pero Sanguino señala que parece que "siguen viviendo juntos".

Sin ir más lejos, se les vio comiendo en un restaurante en Parla con la madre de Omar, donde aseguraron que la progenitora está esperando un hijo del padre de Lamine Yamal. "Todo apunta a que es una broma, pero yo nunca dejo que la verdad me estropee un buen espectáculo", comenta Sanguino.

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