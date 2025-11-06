Necko Vidal, invitado a la 'listening party' de 'Lux', de Rosalía, desvela lo que nadie te ha contado

La artista presentaba este miércoles su nuevo disco en Barcelona ante unas 200 personas, entre ellos el violinista. Descubre cómo fue la presentación en el vídeo principal.

Este miércoles, Rosalía celebraba una 'listening party' en Barcelona para presentar su nuevo disco, 'Lux', que se publicará este viernes. Entre otros invitados, la artista catalana contó con el violinista Necko Vidal, que visita Zapeando para contar todos los secretos del evento.

El violinista señala que posiblemente había más de 200 personas invitadas. Necko cuenta que en la parte de atrás estaban los fans que habían recibido una invitación a través de un sorteo y la prensa, y en otra zona estaban las celebrities e influencers que también habían sido invitados.

Necko explica que, a su llegada, les pusieron en las cámaras del teléfono una pegatina para impedir que pudieran grabar. "La pegatina es el logo del nuevo disco", desvela.

"Cuando entramos estaba todo cubierto con sábanas y movidas, y vimos una especie de maniquí en mitad de todo", indica Necko. "Era ella", comenta, "estaba allí tumbada mientras todos entrábamos".

"Cuando empezó la escucha del disco se levantó", indica. El violinista confiesa que no se dio cuenta de que era ella hasta la cuarta canción. Cuando empezó la escucha la cantante hacía una cosa diferente en cada canción.

"En una estaba tumbada, en otra se empezaba a peinar...", explica Vidal. "Cuando terminó la escucha del disco, la señora se levanta y se va", indica. El violinista solo puede criticar una cosa del evento: el cóctel.

"Pasé un hambre", afirma. Necko, "eran, literalmente, almendras, olivas, chips de boniato y ya". "Y además en Barcelona... seguro que lo tuvisteis que pagar", apunta Dani Mateo.

