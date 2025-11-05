Juan Sanguino, sobre el 'traje' que le hace Juan Carlos I a Letizia en sus memorias: "Le ha faltado decir que mató a Manolete"

Las portadas de las revistas del corazón están ocupadas por los pasajes más jugosos de las memorias del rey emérito y el periodista ha hecho un repaso de las mismas.

Este miércoles se han publicado en Francia las memorias del rey Juan Carlos I. Todavía tendremos que esperar unos días para que se publiqué el libro en nuestro país, pero, las revistas del corazón ya se han hecho eco de alguno de los fragmentos más jugosos. Juan Sanguino visita Zapeando para repasarlos.

La revista 'Semana', por ejemplo, "se centra en la gran damnificada de todos los devaneos del rey: la reina Sofía", cuenta María Gómez. En el libro, el rey emérito pide perdón a su esposa y la califica como una "mujer excepcional, íntegra y bondadosa". Además, se queja de que no permiten a la reina Sofía visitarle en Abu Dabi.

En 'Lecturas', en cambio, "hablan de la kryptonita del emérito: Letizia", señala Maya Pixelskaya. Sanguino señala que, en sus memorias, Juan Carlos I "poco menos que la culpa de todo lo malo que le ha pasado en estos últimos años". "Solo le ha faltado decir que Letizia mató a Manolete", añade el periodista.

Según el emérito, la actual reina no ayudó a la cohesión de las relaciones familiares y, además, "existe un desacuerdo personal entre ellos". Pilar Eyre ha hablado, por su parte, de lo que no cuenta el emérito en su libro.

Sanguino explica que, poco tiempo después de que Letizia entrara en la familia, durante una cena, "estaban hablando sobre la situación en Oriente Medio y Leti, que venía del informativo, se puso a dar su opinión". "Juan Carlos le dijo 'a ver, que ya sabemos que eres la más lista, pero ¿podrías dejar hablar a los demás?'", ha detallado Eyre en 'Lecturas'.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.