VÍDEO | María José Gómez y Verdú desmonta supersticiones en Halloween: "Se puede brindar con agua, nunca ha dado mala suerte"

En la víspera de Halloween, la experta en protocolo María José Gómez y Verdú desmonta algunos tópicos sobre la mala suerte, como la sal, el vino derramado o brindar con agua: "Es todo mala educación, superstición no hay".

Halloween es tiempo de zombis, fantasmas y supersticiones, que la experta en protocolo María José Gómez y Verdú analiza en el vídeo sobre estas líneas.

"Es todo mala educación, superstición no hay", afirma rotunda María José, que sobre el refrán de 'pasar la sal de mano en mano, destino arruinado', explica que no es una cuestión de mala suerte, sino de que "si se cae luego tienes que limpiarlo".

También hay quien dice que derramar una copa de vino atrae al mal fario. De nuevo, María José señala que esto "no trae mala suerte".

Mónica Cruz, sin embargo, señala que para ella es buena suerte, hasta el punto de que toma un poco del vino vertido y moja la frente del resto de comensales. La experta reacciona con estupor, hasta el punto de que asegura que si se encuentra ante una escena parecida "primero te asustas y después dices 'pobrecito'".

"¿Y qué pasa con la gente que brinda con agua?", pregunta Quique Peinado. María José apunta que "se puede hacer, porque nunca ha dado mala suerte". No obstante, indica que, ante un brindis en una cena de gala, es habitual mojarse los labios o "hacer el gesto sin llegar a beber".

