Belén Esteban se 'lía' para acceder a la 'listening party' de Lux, lo nuevo de Rosalía, en vídeo

La celebrity fue una de las invitadas a la escucha que hizo la artista catalana en Barcelona. A su llegada, vivió un momento de confusión ya que no sabía por dónde debía entrar.

Este viernes Rosalía lanza su nuevo disco, 'Lux'. La artista catalana celebraba este miércoles una 'listening party' en Barcelona para mostrar este nuevo trabajo y al evento acudieron infinidad de famosos.

Así, se puedo ver a Estopa, Rossy de Palma, Amaia Romero o Laura Escanes, entre otros. "¿Puede ser que solo falte ahí el rey emérito?", pregunta María Gómez, al ver todas las celebrities que asistieron.

Belén Esteban tampoco se perdió la 'listening party', pero, a su llegada, la celebrity protagonizo un divertido momento debido a que no le aclaraban por qué puerta debía acceder.

La celebrity llego al evento en taxi, pero, cuando iba a salir, no tenía claro si debía entrar a la 'listening party' por esa puerta o por otra. El taxista, por su parte, no sabía si quedarse en ese lugar o irse hasta la otra puerta.

Finalmente, Belén salía del taxi y posaba para la prensa antes de entrar, luciendo un bonito traje de chaqueta de lentejuelas con un curioso estampado blanco y negro.

Esteban, además, se animó también a saludar a un grupo de gente que estaban entrenando en la zona. "Parecéis Forrest Gump", les dijo la celebrity, divertida.

