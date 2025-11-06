Ahora

Necko Vidal escucha 'Lux', de Rosalía, en exclusiva y estas son sus primeras impresiones

Quedan pocas horas para poder escuchar el nuevo disco de Rosalía, 'Lux', pero el violinista ya ha podido escuchar el nuevo trabajo de la cantante al completo. Descubre qué opina en el vídeo principal.

Rosalía lanza este viernes 'Lux', su nuevo disco, y Necko Vidal ha tenido el privilegio de poder asistir a la 'listening party' que celebraba este miércoles la cantante en Barcelona.

Como señala Iñaki Urrutia, "las críticas en los medios especializados están siendo buenísimas", una opinión que Necko comparte. "Es increíble", señala el violinista, "una absoluta barbaridad".

Necko expone que 'Lux' "es muy diferente a lo que Rosalía ha hecho nunca". "Es como el hijo de 'El mal querer' y 'Motomami', pero el hijo que ha estudiado en el conservatorio del convento".

"Es un disco muy espiritual, tiene un lenguaje muy místico", apunta, "no va a ser para discotecas si no simplemente para disfrutar de la música". Vidal indica que la artista catalana canta en 13 idiomas diferentes. Vidal adelanta que hay una canción de despecho dedicada a uno de sus exnovios "que es, literalmente, perfecta".

