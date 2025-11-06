Dani Mateo, tras prohibirse Shein en Francia: "Como lo hagan en España, a ver dónde se visten los de La Isla de las Tentaciones"

Dani Mateo, Iñaki López y Cristina Pardo analizan en este vídeo la decisión de Francia de prohibir temporalmente el acceso a Shein por el escándalo de las muñecas sexuales con aspecto de niñas que se vendían en la web china.

Un día más, Dani Mateo conecta con Iñaki López y Cristina Pardo para conocer los contenidos de hoy en Más Vale Tarde. Antes de entrar en materia, Iñaki le lanza su habitual 'dardo': "¿Qué te han hecho, alcalde del pueblo de Barbie?", le pregunta el presentador al ver que luce una banda rosa.

El programa hoy aborda la decisión de Francia de prohibir temporalmente el acceso a la web de Shein porque estaban vendiendo muñecas sexuales con aspecto de niñas.

De hecho, en el aeropuerto Charles de Gaulle de París están inspeccionando uno a uno cada paquete para asegurarse de los productos que llegan. "Es estremecedor que esto se ponga a la venta", comenta Iñaki López, que explica que Shein ya ha dicho que facilitará los datos de aquellas personas que han adquirido este objeto, ya retirado de toda Europa.

"Qué horror", reacciona Dani Mateo, que por otro lado ironiza con que "como prohíban Shein en España, a ver dónde se visten los de La Isla de las Tentaciones".

