María José Gómez y Verdú desvela en vídeo por qué no debes soplar las velas en la tarta: "Imagínate cuánta baba puede lanzar"

María José Gómez y Verdú, experta en protocolo, explica en este vídeo por qué no se debe soplar las velas encima de toda la tarta de cumpleaños. La forma correcta de hacerlo, en este vídeo de Zapeando.

Esta semana Zapeando cumplía 12 años en antena y lo celebraba con una tarta y sus respectivas velas. Un momento con evidentes fallos de protocolo que María José Gómez y Verdú analiza en el vídeo sobre estas líneas.

En primer lugar, María Gómez metió el dedo en la tarta y después se lo chupó, mientras que Isabel Forner equilibró por el otro lado, aunque en su caso fue con la uña, "que es menos". Sin embargo, la experta en protocolo le responde que "es peor la uña".

María José recuerda que lo de meter el dedo para probar no es apropiado porque "tocamos un producto con las manos, que no sabemos dónde han estado". Aunque no se debería meter el dedito en ningún caso, la experta recomienda al menos "esperar a que te sirvan tu trozo".

Respecto a lo de soplar las velas, María José explica que no habría que hacerlo sobre toda la tarta, sino cortar un trozo, poner las velas y que el cumpleañero sople y se quede el pedazo: "Imagínate cuánta baba puede lanzar en el momento que sopla", apunta.

Al ver a Quique Peinado meter los dedos en su plato para comerse la tarta, asegura que "no es muy elegante" porque "le estamos todos mirando". Sin embargo, sería aceptable que lo hiciera "si no hay nadie alrededor".

