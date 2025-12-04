Arun Mansukhani da las claves para abordar la adicción a las compras: "Lo primero es no culpar"

Arun Mansukhani comparte en este vídeo algunos consejos para abordar la adicción a las compras, especialmente en esta época marcada por las compras de Navidad.

Justo después del Black Friday y en plena época de compras navideñas, Arun Mansukhani vuelve a Zapeando para hablar de la compra compulsiva, un tipo de adicción por consumir desmesuradamente que conlleva consecuencias emocionales negativas y problemas económicos y sociales.

Pero ¿cómo se puede abordar y tratar la adicción a las compras? El psicólogo explica en el vídeo sobre estas líneas que apelar a la fuerza de voluntad "es muy puñetero" y que lo mejor es buscar ayuda profesional.

En el caso de las personas del entorno del adicto, apunta que "lo primero es no culpar" y después "ayudar a la persona a que reconozca que hay un problema".

Desde el aspecto psicológico, Arun pone énfasis en que la persona adicta "tiene que querer" salir de esa espiral de consumismo y para eso es importante no avergonzarlo ni culparlo.

