"Me gustaría saber la versión de Marcos Llorente": Francisco Cacho explica en vídeo qué son los soles del cielo de La Rioja

En el cielo de La Rioja se podía ver una curiosa imagen formada por lo que parecen ser dos soles, uno al lado del otro. Se trata de un fenómeno óptico conocido como parhelio que Francisco Cacho explica en este vídeo.

Francisco Cacho vuelve una semana más a Zapeando para analizar los fenómenos meteorológicos más curiosos que se ven a lo largo del planeta.

En esta ocasión, no nos vamos muy lejos, pues en La Rioja se registraba la sorprendente imagen de varios soles en el cielo: "Me gustaría saber la versión de Marcos Llorente sobre esto", ironiza Cacho.

El meteorólogo de laSexta explica que esto es lo que se conoce como un parhelio, un fenómeno óptico que "nos muestras dos falsos soles a ambos lados del sol original", si bien en la imagen solo se ve uno de ellos.

Cacho apunta que estos 'soles' aparecen de forma similar a los arcoíris y se forman por la refracción de la luz a través de los cristales de hielo del cielo, en forma de nubes altas y finas "que parecen brochazos".

Además, apunta que también se les conoce como "los perros del sol" porque siempre aparecen a su lado.

