Un experto en tecnología advierte: "Más del 80% se equivoca al comprar televisión por fijarse solo en los vídeos de muestra"
Un vendedor con 25 años de experiencia en el sector tecnológico alerta sobre el error más común al comprar una televisión: dejarse convencer por los espectaculares vídeos de demostración.
Alfonso Arús muestra en el plató de Aruser@s, lo que ha desvelado un experto en tecnología con más de dos décadas de experiencia: la mayoría de los clientes elige mal su nuevo televisor.
"Llevo 25 años vendiendo televisiones y siempre pasa lo mismo. Os equivocáis cuando venís a comprar. Siempre compráis viendo solo los vídeos de muestra y no exigís que pongan un canal para comparar cómo se ve uno con respecto a otro. Ahora que estamos en esta época, más del 80% se va a equivocar", asegura.
Desde el plató, Hans Arús está de acuerdo con el especialista y asegura que, en las tiendas, los aparatos suelen mostrar vídeos de paisajes espectaculares, animales salvajes y escenas en ultra alta definición para lucir colores perfectos, contrastes ideales y una nitidez impecable. Sin embargo, estas piezas no reflejan la experiencia real.
