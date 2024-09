Jesulín de Ubrique y María José Campanario han sido los primeros invitados del programa 'Emparejados'. Joaquín Sánchez y Susana Saborido, su mujer, son los encargados de conducir el nuevo espacio de Antena 3 en el que el torero y su mujer han compartido alguno de sus secretos más íntimos.

Campanario y su marido siempre han sido bastante celosos de su intimidad por ello no es de extrañar el raro ofrecimiento que le hicieron a ella para salir en una revista y que ella rechazó. Como le cuenta a los presentadores de 'Emparejados', una ocasión se pusieron en contacto con ella para salir en 'Interviú', una revista conocida por hacer sesiones de fotos muy sugerentes.

"Es una cosa que no sé si se lo habrán ofrecido a alguien más en el país pero a mi me ofrecieron hacer un 'Interviú' vestida", cuenta. "No sé si es porque soy un cuerpo escombro o por qué", explica divertida. Campanario decidió rechazar la oferta. Como se puede ver en el vídeo principal sobre estas líneas, Joaquín pregunta a Susana si ella haría un 'Interviú' y ella responde rápidamente de manera afirmativa, algo que deja alucinado al futbolista.