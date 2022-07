Si Joaquín Sánchez ya nos había sorprendido este verano compartiendo mesa con Erling Haaland en un restaurante de Marbella y vacilando al noruego con fichar por el Real Betis, ya en la pretemporada con el conjunto rojiblanco se ha superado.

Los de Manuel Pellegrini, que lleva ya una semana en Austria arrancando la pretemporada, están acusando la exigencia física de los entrenamientos y prueba de ello es el último vídeo subido por el extremo.

En un carrito de la ropa sucia y con 'claros' gestos de agotamiento, Joaquín tira de gracia: "Mira cómo me tienen que llevar a la habitación. No puedo más, no puedo más. Cómo me he arrepentido seguir un año más".

"Pellegrini, yo tenía que haberme incorporado el 14 de agosto. Ya no estoy yo para esas cosas", añade el veterano jugador, que recientemente renovó por una temporada más con el Betis cuando todo apuntaba a que se retiraría.