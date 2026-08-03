Ni el lujo salva las discusiones: la bronca viral de una "pareja de ricos" en un yate

Ni el lujo ni las vacaciones parecen librar de las discusiones de pareja. Un vídeo viral mostrado en Zapeando demuestra que, incluso a bordo de un exclusivo yate, también hay lugar para los reproches.

Si hay un vídeo viral de estas vacaciones que está arrasando en redes sociales es el de la conocida como "pareja de ricos" que protagoniza una acalorada discusión mientras navega a bordo de un lujoso yate.

El motivo del enfrentamiento sigue siendo un misterio, pero eso no impide que los colaboradores de Zapeando dejen volar su imaginación. "¿Os acordáis de aquella serie de 'Los ricos también lloran'? Pues hemos descubierto un viral que demuestra que, además de llorar, también discuten", bromean en el plató.

Las imágenes muestran a la pareja intercambiando gestos y reproches sobre la cubierta de la embarcación."Creo que se enfadaron hasta que vieron el saldo de su cuenta corriente", ironiza Isabel Forner.

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