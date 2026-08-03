VÍDEO | Rosalía vuelve a pedir perdón por su "tremenda cagada" en su primer concierto en Buenos Aires

La cantante reposteaba en redes sociales un vídeo sobre la victoria de España en el Mundial que enfadó a los argentinos. Así, ha decidido aprovechar su primer concierto en Argentina para abordar la situación.

Rosalía celebraba este sábado, 1 de agosto, el primer concierto de los cuatro conciertos que va a celebrar en Buenos Aires a y, lejos de obviar la situación, no dudaba en tomar el toro por los cuernos y hacer referencia a su reciente polémica.

La cantante aprovechó este primer concierto para pedir disculpas a todos los argentinos por lo que ella ha calificado como una "tremenda cagada". "Nunca fue mi intención, la verdad", explicaba, "me sabe fatal lo ocurrido". Sus palabras fueron muy celebradas por los asistentes al concierto.

Pero ¿qué sucedió? La artista reposteó una publicación de Mia Khalifa en la se alegraba de la victoria de España en el Mundial de Fútbol con la canción de 'La Perla' de fondo. Además, el vídeo iba acompañado de un texto que muchos vieron como ofensivo.

Los zapeadores han puesto en valor la decisión de Rosalía de volver a pedir disculpas. Quique Peinado cuenta que en la prensa argentina han señalado que, esta vez, la artista sí que ha pedido perdón. "Dijo lo mismo que había dicho en Instagram", recuerda el zapeador, "pero ahora os ha parecido bien".

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