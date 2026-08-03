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La obsesión de los gatos

¿Por qué los gatos adoran las cajas? Víctor Algra desvela en Zapeando su "obsesión" por esconderse en ellas

Por mucho que les compremos juguetes caros o rascadores, muchos gatos siguen prefiriendo una simple caja de cartón. El veterinario Víctor Algra explica en Zapeando el motivo de esta curiosa afición felina.

¿Por qué los gatos adoran las cajas? Víctor Algra desvela en Zapeando su "obsesión" por esconderse en ellas

Si hay un viral que nunca falla en redes sociales es el de un gato ignorando cualquier juguete para acabar metido dentro de una caja de cartón. Pero, ¿por qué tienen los gatos esta fascinación por las cajas?.

El veterinario Víctor Algra resuelve esta duda en Zapeando, explicando cómo donde los humanos vemos "una simple caja", ellos encuentran "una especie de búnker premium donde se sienten seguros y les permite observar sin ser vistos".

Según el especialista, este comportamiento responde a una necesidad instintiva."Pudiendo controlar lo que pasa alrededor", los gatos consiguen sentirse protegidos, algo que "no es una tontería y cubre una necesidad vital en ellos".

La importancia de las cajas para los felinos es tal que existen estudios realizados en "entornos hospitalarios y refugios" que han demostrado que ofrecerles estos espacios puede reducir "sus niveles de estrés". "Incluso si están hospitalizados y no se les ofrece, son capaces de darle la vuelta a los areneros para esconderse debajo", explica Víctor.

En definitiva, aunque a simple vista una caja de cartón pueda parecer un objeto sin importancia, para un gato se convierte en "un refugio donde relajarse, sentirse seguro y controlar todo lo que ocurre a su alrededor".

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