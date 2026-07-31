VÍDEO | Los espectadores de Zapeando siguen disfrutando de sus vacaciones a ritmo de 'NUEVAYoL' de Bad Bunny

El programa sigue sumando vídeos para su videoclip veraniego. Este está protagonizado por algunos espectadores que se han animado a enviar su vídeo bailando la canción del cantante de Puerto Rico.

Zapeando sigue recibiendo vídeos de espectadores disfrutando del verano a ritmo de 'NUEVAYoL' de Bad Bunny. Así, en el videoclip se puede ver la coreografía de Magda, de Tarragona, de Laura, de Lanzarote, o de Lola, de Galapagar.

Pero no son los únicos. La familia Martínez, de Sevilla, también ha enviado sus imágenes bailando el viral tema del cantante de Puerto Rico. Al igual que lo han hecho M.ª Ángeles y Ángela, de Torrevieja, o Liz Vanesa, de Santa Cruz de Tenerife, José, de Astorga, la familia Martín de Pozoblanco o Asunción desde Tarifa.

¿Ya estás disfrutando de tus vacaciones? Entonces prepara tu móvil y tu mejor coreografía para convertirte en uno de los protagonistas del videoclip veraniego de Zapeando, bailando la canción de Bad Bunny.

Envíalo, a través de WhatsApp, al número 630 041 725 indicando tu nombre, localización en la que lo has grabado y tu número de teléfono. ¡Lo esperamos!

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