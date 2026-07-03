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VÍDEO | Isabel Forner reacciona al beso entre Inés García y Lamine Yamal: "Cuesta distinguir quién es quién"

La influencer está en Estados Unidos para apoyar a su pareja en el Mundial. La joven ha subido a su Instagram una historia compartiendo un bonito momento con el futbolista.

La influencer está en Estados Unidos para apoyar a su pareja en el Mundial. La joven ha subido a su Instagram una historia compartiendo un bonito momento con el futbolista.

Inés García, pareja de Lamine Yamal, viajaba hasta Los Ángeles para ver el partido entre España y Austria. La influencer, además de publicar varias fotografías desde el SoFi Stadium, que acogía el partido de la Selección Española de Fútbol, también ha subido a sus historias una foto muy especial.

La joven ha publicado, por primera vez, una fotografía besando a Lamine. "'Besing Yamal'", comenta Nacho García. "¡Qué foto tan romántica!", comenta Isabel Forner, aunque la zapeadora destaca que en la imagen no se ve mucho.

"Entre la gorra y el pelazo hasta cuesta distinguir quién es quién", añade Isabel. "Sabemos que soy ellos porque la foto es de Inés", comenta Iñaki Urrutia, "si no podría ser mi primo con su novia o el sobrino de Mónica".

"No sabes si le está besando en la boca o en la nuca", afirma Nacho. Dani Mateo, por su parte, considera que se están dando un beso "muy intenso". "Se quieren mucho e igual se dan de comer como los pájaros", concluye.

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