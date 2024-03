Este 19 de marzo se celebra el día del padre y Miki Nadal se interesa por el regalo que Isabel Forner le ha hecho a su padre, pero esta admite que no le ha regalado nada y espeta: "¡Qué mal he quedado!". Aunque después se justifica y apunta: "Mi padre no es una persona materialista, yo sí lo soy".

"A mi padre le regalo amor y cariño, que no tiene precio, eso no se compra, y él me regala lo mismo y, además, un regalo material", comenta la periodista. Un argumento que no convence a Dani Mateo, que le aclara: "Por más alto que lo digas va a seguir siendo una sinvergonzonería igual. Tu padre no es materialista porque no le queda más remedio al hombre".

Este cuenta que él le ha enviado a su padre un jamón, aunque confiesa que en cuanto vaya a verle, se llevará a su casa la mitad. Mientras que Cristina Pedroche expone que le ha reglado a su padre dos polos y su hija también ha tenido un detalle con el suyo, Daviz Muñoz. Descubre de qué se trata en el vídeo principal de la noticia.