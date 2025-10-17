Zapeando repasa todos los detalles que se conocen de la boda de Stella del Carmen, en vídeo

La joven se casa este fin de semana en Valladolid con su pareja, Alex Gruszynski. Este viernes se celebra la preboda en el Monasterio de Valbuena. Descubre otros detalles del enlace en el vídeo principal.

Este fin de semana se va a celebrar una de las bodas más esperadas del año: la de Stella del Carmen, hija de Antonio Banderas y Melanie Griffith . La joven se va a casar con Alex Gruszynski en Sardón de Duero, un municipio de Valladolid en el hotel de lujo Abadía Retuerta LeDomaine.

El enlace ha generado mucha expectación y ya se conocen algunos detalles del evento. Como cuenta Quique Peinado, este viernes se celebra la preboda en el Monasterio de Valbuena. "Es un monasterio del siglo XII transformado en hotel de lujo", indica el zapeador.

La boda tendrá lugar este sábado en la Abadía de Retuerta donde, como expone Peinado, han contratado a 150 empleados extra solo para el evento. "Los móviles están prohibidos para preservar la intimidad de los novios", añade Quique, "no va a haber ni TikTok de Tippi Hedren bailando 'La Morocha' ni nada".

Además, todos los invitados y trabajadores han tenido que firmar un contrato de confidencialidad de 11 páginas. "Me hacen a mí firmar eso y, mínimo, saco 100 euros del sobre del regalo", comenta Nacho García. La fiesta estará animada por una actuación muy especial.

