Juan Sanguino comenta el 'toples' de Tamara Falcó: "Está un poco más María Magdalena que santa Teresa"

La socialité ha revolucionado las redes sociales tras su último posado. Sus seguidores más tradicionales no han dudado en afear la publicación dando su opinión en la sección de comentarios.

Tamara Falcó ha sorprendido a todos sus seguidores publicando una fotografía haciendo 'toples'. El periodista Juan Sanguino no ha dudado en comentar la instantánea, que ha revolucionado las redes sociales.

Como señala el periodista, "la foto no es para tanto". La socialité ha posado en una colchoneta hinchable en una piscina y, como se puede ver en la imagen, está tumbada con el pecho sobre la colchoneta, es decir, no deja su pecho a la vista. "Es una foto preciosa, veraniega y muy sexy", comenta Sanguino, "está un poco más María Magdalena que santa Teresa".

"A lo mejor la ha colgado para que la vea Iñigo Onieva haciendo 'scroll' y diga 'uy, ¿esta jamelga?", añade Juan, "¡pero, que es mi mujer!". A pesar de que en la imagen Tamara no muestra nada, esta ha sentado muy mal a los fans más tradicionales de Falcó.

Sanguino lee alguno de los comentarios negativos que ha recibido la socialité tras su posado. Uno de sus seguidores afirma que no reconoce a Tamara en sus últimas fotos. Otro comentario señala que siendo católica no entiende que publique una foto "insinuante en una colchoneta".

Isabel Forner considera que, aunque ella es católica, la foto está "genial". "Esa no es la iglesia que me representa", afirma la zapeadora. "Isabel es de la santa iglesia del tanga y el hilo brasileño", añade Dani Mateo.