VÍDEO | Así se sintió Alberto Rey al ver 'Caza de brujas', lo nuevo de Julia Roberts: "Vibraba como una babosa electrocutada"

El periodista cuenta en este vídeo, las claves de la última película de Luca Guadagnino. En ella se cuenta la historia de una profesora a la que una alumna confiesa un caso de abuso por parte de un profesor.

Este viernes se estrena 'Caza de brujas', la nueva película de Luca Guadagnino. El film está protagonizado por Julia Roberts, que comparte cartel con Ayo Edebiri, Andrew Garfield o Chloë Sevigny. La película, además, fue la ganadora de la Palma de Oro en el Festival de Cannes. Alberto Rey indica que 'Caza de brujas', "es una de esas películas o la amas o la odias".

El periodista comparte que mientras la veía, "vibraba como una babosa electrocutada". "Creo que llegué a gemir en un momento dado", añade. Rey indica que la película, "tiene unos saqueos a Woody Allen que, cada vez, me hacen más gracia".

Aunque se considere a su director "cursi", "él nos ha dicho sujétame la copa". El periodista señala que 'Caza de brujas' es una película "molestísima" y que no se puede obviar que en ella esté Julia Roberts. "Es una mezcla un poco de liada que le hayan hecho y envidia de lo que hace Nicole Kidman", reflexiona. Sobre la interpretación de la actriz, Alberto indica que es, en su opinión, la mejor y la peor interpretación de la carrera de Roberts. "Es un 'Showgirls' en Yale", afirma.

Como es habitual, el periodista califica el film a través de sus clásicos 'Albertitos'. Pero, esta vez, Alberto decide poner nota a tres categorías diferentes. "Vamos a darle cuatro porque las ideas que propone la película son de cuatro, luego le vamos a dar dos por la ejecución, que es como dos manos contra una pizarra durante dos horas, y, luego, le vamos a dar cinco 'Albertitos' por su capacidad de molestar", indica. Así, la media de 'Albertitos' que obtiene son tres y medio.

