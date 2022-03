Josie visita el plató de Zapeando para analizar una de las mujeres del momento y una de sus grandes amigas: Georgina Rodríguez. La pareja de Cristiano Ronaldo protagoniza la portada de la revista 'Forbes', especializada en negocios y financias. Y es que a la modelo negocios no le faltan: además de sus contratos como modelo, es embajadora de una firma de joyas, tiene una marca de ropa deportiva y es administradora de una clínica de injertos capilares.

"Estoy encantada de ser la mujer de Cristiano, pero lo que tengo en el banco lo he trabajado yo", afirma la joven en la revista. Pero, ¿cómo se ha fijado 'Forbes' en ella? Josie lo analiza en el vídeo principal de esta noticia, donde también da su opinión sobre sus looks virales embarazada: "Se está forrando, no para de trabajar y está muy bien retratada, en blanco y negro funciona fenomenal".