Jiaping se enfrenta a su primera chirigota en su particular 'desafiíto' "¡Me falta aire!"

Otra semana más, Jiaping se pone a prueba para intentar que 'El Desafío' cuente con ella la próxima temporada. En esta ocasión, 'El desafiíto' de la colaboradora vuelve a ser artístico, ya que debe cantar una chirigota. Jiaping cuenta con unos profesores de excepción: la chirigota vallecana 'El Desván'.

El grupo recibe a Jiaping vestidos como personas sentadas en un inodoro ya que, como le cuentan, van a cantar una "chirigota escatológica". "Se titula: si no lo suelto, reviento", añaden. Lo primero que debe hacer Jiaping es convertirse en una más de la agrupación, por ello se pone unos coloretes así como el look que llevan todos los miembros de 'El Desván'.

Jiaping tiene que aprender a tocar la turuta, un instrumento habitual en las chirigotas. Aunque el primer intento no funciona, finalmente la reportera consigue que funcione. Tanto ensayo con la turuta hace que Jiaping termine gritando: "¡Me falta el aire!". "Lo de la turuta se me da muy bien, a ver si consigo mi reto", concluye la reportera.