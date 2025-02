¿Conseguirá Jiaping hacer un salto mortal en un túnel de viento? Así ha sido su nuevo 'desafiíto'

Jiaping Ma continúa haciendo pruebas para se participar en la próxima edición de 'El Desafío'. Después de enfrentarse a las telas acrobáticas y a cantar 'My Heart Will Go On' de Céline Dion, la colaboradora se enfrenta a un nuevo reto: Hacer un salto mortal en un túnel de viento.

El primer paso para superar el reto es practicar. Para ello, ha visitado Madrid Fly para que Max Porra, el jefe de los instructores de ese túnel de viento, pueda ayudarla. Porra le explica que primero van a volar pero a poca altura. Jiaping se enfunda un mono y recibe instrucciones fuera del túnel. Cuando entra, quiere saber la velocidad a la que va a volar. "Solemos estar entre 150 y 180 kilómetros por hora", le cuenta Max.

Su primer intento de vuelo va bastante bien aunque no hace ningún mortal. El instructor da instrucciones para que su segunda ronda de vuelo mejore. En el segundo intento, Max se suelta para que ambos puedan volar todavía más alto. Porra comenta ve a Jiaping "muy bien".

Trabajar el 'mortal' ha sido algo más complejo. Jiaping salta, ayudada por Max, para dar esa voltereta en el aire. Cuando terminan de entrenar esa parte del ejercicio, Porras confiesa que no está muy convencido de que Jiaping lo consiga. "Trabajar lo vamos a trabajar", añade. Con ayuda de Max consigue hacer su salto mortal. El instructor le pone una nota de 7,5. Max explica que le ha faltado un poco más de impulso a la hora de dar la vuelta.

Jiaping logra llevarse un aplauso de todos sus compañeros. Nacho García y Maya Pixelskaya dan su voto a la colaboradora pero Miki Nadal decide no darle su punto. Dani Mateo tiene dudas pero, finalmente, apuesta por Jiaping y le da un punto, lo que significa que la colaboradora ha conseguido superar el reto.