Jiaping canta un cuplé dedicado a Zapeando con la chirigota vallecana 'El Desván': "¡Nos ha tocado la china!"

'El desafiíto' de Jiaping esta semana la ha convertido en chirigotera. La reportera ha visitado a la chirigota vallecana 'El Desván' que han compuesto un cuplé dedicado a Zapeando. Jiaping se ha convertido en un miembro más de la agrupación y debe demostrar su habilidad para cantar esta divertida pieza.

"Qué ilusión que nos grabe Zapeando, menudos nervios, ¿qué nos mandarán?", canta 'El Desván' con Jiaping, "no creo que venga aquí Dani Mateo... puede ser que venga el Miki Nadal". "Miki Nadal o nos toca un vallecano, Quique Peinado o tal vez la Cristina", sigue el cuplé, "hemos tenido más suerte y, al final, nos ha tocado la china".

"Honestamente", le dice Quique Peinado a Jiaping, "¿cómo te has visto?". La reportera confiesa que cuando no sabía la letra vocalizaba sin cantar. Dani Mateo le pide cantar un fragmento del cuplé pero Jiaping demuestra que no sabe muy bien la letra. Finalmente, todos le dan un voto negativo menos Isabel Forner. Esto significa que, por primera vez, la reportera no ha conseguido superar su reto.