Isabel Forner presenta un vídeo sobre la cita de unos jóvenes, que se contactan a través de Tinder, y en la que él se queda dormido en el establecimiento donde habían quedado en encontrarse. "Tinder, la aplicación para encontrar un rollito y, ahora, también para echar la siesta", apunta Miki Nadal.

Dani Mateo pregunta a la periodista si usa esta aplicación y ella lo niega: "No uso Tinder, nunca he tenido porque no me fío". A pesar de creer que "es una buena herramienta" y afirmar no estar en contra de ella, señala que debería haber "opiniones de personas que hayan estado con esa persona": "¿Qué sé yo con quién estoy quedando?".

María Gómez aclara que eso ya existe y que se trata de una aplicación en la que se pueden dejar valoraciones sobre tus citas.