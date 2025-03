Isabel Forner confiesa que colecciona funkos y hace legos: "Cada vez que conozco a alguien y se lo digo me mira raro"

Después de 9 meses atrapados en la Estación Espacial Internacional, los astronautas Sunny Williams y Butch Wilmore emprendían hoy su regreso a casa en una cápsula que a Isabel Forner le recuerda a los Lego.

La zapeadora confiesa que "ahora estoy haciendo muchos legos", una afición sobre la que, confiesa, "cada vez que conozco a alguien y se lo digo me mira raro".

Sin embargo, la cosa no queda ahí, pues también reconoce que es coleccionista de funkos, dos hobbies que, afirma, "me gustan y me relajan mucho". Además, sostiene que incluso Arun Mansukhani, el psicólogo de cabecera del programa, "me dijo que era normal". "Muchísima gente está enganchada a los legos y otra gente tiene una vida", ironiza Dani Mateo.