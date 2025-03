Isabel Forner imita al viral 'chico trompeta': "No me voy a dedicar a esto..."

Isabel Forner cuenta la historia de Nico, un chico argentino que ha conseguido triunfar en TikTok gracias a su curiosa habilidad: 'tocar' la trompeta con su nariz sin instrumento. "Interpreta todo tipo de canciones solo con su nariz", indica. En las imágenes se puede ver como el joven interpreta un tema de Peso Pluma.

"No suena mal pero un artista también de cuidar un poco la imagen", afirma Cristina Pedroche, "le recomendaría que se hiciera la cera en la nariz". "Parece un enchufe", afirma Miki Nadal. Forner explica que conseguir emitir esos sonidos con la nariz es complicado. "Lo está haciendo con la boca", opina Nadal.

"Es como Freddie Mercury, que no se quería tocar el bigote ni nada para que no le cambie el tono", comenta Dani Mateo. El joven, además, también admite encargos, como demuestra en uno de sus vídeos. "Me encanta", admite Dani, "desde aquí te lo pido, 'chico trompeta' si no es muy caro dedícame 'La Mayonesa'".

Isabel decide cumplir el deseo de Dani e interpretar el tema como si fuera el 'chico trompeta'. "Miki y yo tentemos la teoría de que lo hace con la boca", comparte Forner. "Pareces un mosquito", le dice Miki. "Bueno, que no me voy a dedicar a esto...", concluye la zapeadora.