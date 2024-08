Los zapeadores comparten cuáles son sus imprescindibles a la hora de viajar. Isabel Forner, por ejemplo, cuenta que ella lleva "de todo". "Un rosario es super normal", apunta, "no vaya a ser que se caiga el avión y no haya un cura, esto me obsesiona".

Además, no ha dudado en compartir una curiosa anécdota que vivió durante un viaje. "Lo más raro que yo he hecho en un avión es confesarme", indica. "Me iba de viaje a Barcelona y había un cura. Y yo dije 'este es mi momento'", explica. "Iba a hacer una cosa importante y quería confesarme", añade, "me senté y me confesó en el avión". "La plegaría estaba super cerca", apunta Quique Peinado. "¿Y por qué no fuisteis al baño que es un poco más recogido?", pregunta Miki Nadal. "Sí hombre... con el olor a meado", responde Isabel.

María Gómez, por su parte, siempre lleva cuando viaja comida para perros para dársela a cualquier can que encuentre por la calle. Y añade también otro de sus imprescindibles: "Una pinza de depilar por si acaso".