Miki Nadal vuelve a ponerse al frente de Zapeando en sustitución de Dani Mateo y hoy le acompaña Mónica Cruz, a quien aconseja hacer como el resto de personas en Zapeando, "que comentan cosas que no tienen ningún interés solamente por pillar plano, como Isabel Forner y Graciela Álvarez", espeta el presentador en funciones. "¿Qué te pasa hoy conmigo?", reacciona la colaboradora valenciana, que no da crédito a lo que le dice su compañero.

"Isabel y Graciela hablan de cosas que no interesan a nadie", se reafirma el de Zaragoza. Ante esto, Graciela Álvarez cuenta que lleva un día horrible porque esta mañana se "ha comido un cristal", una afirmación que preocupa a los zapeadores.

Por su parte, Isabel Forner advierte: "Solo voy a añadir una última cosa, que no le importo a nadie por chupar plano; he echado el Euromillón. Puede que el lunes no venga. Así que, disfrutad de mí que puede ser mi último programa", dice la colaboradora. "Echa el Euromillon que la gente necesitada tenéis que pillar", lanza Quique Peinado este 'dardo' a la colaboradora. "Pues lo que decía, que hablan de cosas que no interesan a nadie por pillar plano", vuelve a decir Miki Nadal.