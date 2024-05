Una joven se ha vuelto viral gracias al audio que ha enviado a través de su grupo de WhatsApp de la universidad. La joven, harta de la gente que le pidan apuntes a ella y a su amiga Marta, ha grabado un mensaje, terriblemente enfadada. "Venís a las put** clases a jugar al ordenador", "Marta y yo nos matamos tomando apuntes y atendiendo" o "a la mierd*, a preguntarle al profesor o atender en clase", son alguna de las lindezas de la joven en su mensaje de voz.

Pero, ¿cómo eran los zapeadores en clase? Isabel Forner no duda en confesarse abiertamente y afirma que era de las que se aprovechaban. "Desde aquí voy a pedir perdón porque hasta en la universidad... a José Ángel el primero, mi compañero", afirma. "Me he aprovechado tanto de mis compañeros, pero es que en ese momento los tenía amigos que les quería tanto y eran tan listos que no pensaba que me estaba aprovechando", se excusa.

Por su parte, María Gómez afirma que ella está más del lado de la chica que ha mandado el audio. "No aplaudo nada las formas pero es que me representa tanto esta persona", expone María. "He regalado apuntes a todo el mundo, hasta a los profesores", explica. "Los hacía bonitos, con colores, lo pasaba a limpio... entonces entre lo que esta mujer ha hecho y yo, hay un paso. No tenía la asertividad para decirlo, igual ella se ha pasado de frenada" concluye.