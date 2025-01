Iñaki Urrutia demuestra su 'habilidad' tocando el pollo de goma: "Esto lo hago con la gorra"

Un artista callejero en México ha sorprendido al tocar un instrumento poco habitual y que no se enseña en los conservatorios de música: el pollo de goma. Como se puede ver en las imágenes, el chico utiliza dos pollos para interpretar el tema 'De música ligera' del grupo argentino Soda Stereo.

"Este tío es un crack", afirma María Gómez, "pondría esto como prueba para los participantes en 'El Desafío'". Iñaki Urrutia, por su parte, considera que lo que hace ese joven "no tiene ningún mérito". "Lo haría con la gorra", añade el zapeador.

Por suerte, Mónica Cruz tiene un pollo de goma para que Urrutia demuestra si, de verdad, cuenta con esa habilidad. El zapeador comienza a presionar el objeto pero no logra que salga ningún sonido que se parezca a lo que estaba haciendo el artista mexicano. "Igual sí que era difícil...", afirma, "no ha salido porque no era un pollo de corral".