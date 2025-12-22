Ahora

22D

El Gordo (79432) reparte en León y Madrid en un día de sorteo con premios hasta el final

Zapeando

Ilusión, superpoderes y teatro: así es 'Academia de Superhéroes', el nuevo show del mago Borja Montón

Zapeando recibe la visita de Borja Montón, mago e ilusionista, que presenta su nuevo espectáculo en Madrid. Durante la entrevista explica las diferencias entre magia e ilusión y desvela los detalles de 'Academia de Superhéroes', un show lleno de efectos y retos físicos.

Ilusión, superpoderes y teatro: así es 'Academia de Superhéroes', el nuevo show del mago Borja Montón

Esta tarde, Zapeando recibe a una visita muy especial. "Es el primer invitado que podría si quisiera partirnos por la mitad. ¡El mago e ilusionista Borja Montón!", anuncia Dani Mateo. "¿Cuál es la diferencia entre mago e ilusionista?", le pregunta el presentador.

"Un mago para mí es como Harry Potter que hace hechizos y pociones", explica Borja, y añade que "el ilusionista es el que crea la magia que todos queremos ver, esa ilusión".

El mago e ilusionista visita Zapeando para presentar su nuevo espectáculo en el Teatro Capitol de Madrid, titulado 'Academia de Superhéroes' "Es un espectáculo, una obra de teatro donde le hemos añadido superpoderes. La magia son superpoderes, la gente viaja en el tiempo, adivina cosas con la mente y alguno incluso hasta vuela", revela Borja Montón.

Asimismo, asegura que preparar Academia de Superhéroes ha sido "un gran reto" para él. "Me he preparado físicamente para el espectáculo como si fuera una película de Hollywood. Me propuse el reto de hacer ejercicio como si fuera un superhéroe para entrar en los trajes", explica.

Unos trajes que, además, están confeccionados con "los mismos tejidos que se usan en las películas de verdad".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí

Las 6 de laSexta

  1. Lotería de Navidad 2025, en directo | El Gordo (79432) sale en la cuarta tabla, la más afortunada de la mañana
  2. El PP asume que la abstención de Vox en Extremadura le saldrá cara
  3. Barómetro laSexta | El PP ganaría unas elecciones generales con el 33,5% de los votos y superaría al PSOE por seis puntos
  4. Sánchez anuncia a Milagros Tolón como nueva ministra de Educación y Deportes y a Elma Saiz como portavoz del Gobierno tras la salida de Alegría
  5. Estados Unidos intercepta el segundo petrolero en dos días frente a las costas de Venezuela
  6. Nieve y mucho frío en la mitad norte peninsular con avisos en cinco comunidades autónomas