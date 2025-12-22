Ilusión, superpoderes y teatro: así es 'Academia de Superhéroes', el nuevo show del mago Borja Montón

Zapeando recibe la visita de Borja Montón, mago e ilusionista, que presenta su nuevo espectáculo en Madrid. Durante la entrevista explica las diferencias entre magia e ilusión y desvela los detalles de 'Academia de Superhéroes', un show lleno de efectos y retos físicos.

Esta tarde, Zapeando recibe a una visita muy especial. "Es el primer invitado que podría si quisiera partirnos por la mitad. ¡El mago e ilusionista Borja Montón!", anuncia Dani Mateo. "¿Cuál es la diferencia entre mago e ilusionista?", le pregunta el presentador.

"Un mago para mí es como Harry Potter que hace hechizos y pociones", explica Borja, y añade que "el ilusionista es el que crea la magia que todos queremos ver, esa ilusión".

El mago e ilusionista visita Zapeando para presentar su nuevo espectáculo en el Teatro Capitol de Madrid, titulado 'Academia de Superhéroes' "Es un espectáculo, una obra de teatro donde le hemos añadido superpoderes. La magia son superpoderes, la gente viaja en el tiempo, adivina cosas con la mente y alguno incluso hasta vuela", revela Borja Montón.

Asimismo, asegura que preparar Academia de Superhéroes ha sido "un gran reto" para él. "Me he preparado físicamente para el espectáculo como si fuera una película de Hollywood. Me propuse el reto de hacer ejercicio como si fuera un superhéroe para entrar en los trajes", explica.

Unos trajes que, además, están confeccionados con "los mismos tejidos que se usan en las películas de verdad".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí