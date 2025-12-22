Nutrición
¿Cuánto hay que comer para engordar un kilo? Boticaria García da las claves, en vídeo
La farmacéutica explica en polvorones, mazapanes, turrones y roscón cuántos de estos productos deberíamos comer para engordar un kilo de grasa corporal.
Con la llegada de la Navidad comienzan las comidas y cenas copiosas: con amigos, con compañeros de trabajo, del gimnasio, con la familia... Mucha gente se agobia ante las consecuencias de estos días de excesos.
Pero ¿es lógico alarmarse ante las comilonas navideñas? ¿Cuánto debemos comer para engordar un kilo? Boticaria García tiene la respuesta. La farmacéutica señala que "para ganar un kilo de grasa corporal necesitamos un superávit de, más o menos, 7.000 a 7.700 kilocalorías extra".
Y, ¿cómo se traduce esto en turrones, polvorones y mazapanes? Boticaria explica que habría que tomarse una docena de tabletas de turrón, aproximadamente. Su comentario lleva a María Gómez a aplaudir.
En cuanto a los polvorones, habría que comer 40, mientras que se deberían comer 80 figuritas de mazapán para ganar ese kilo de grasa corporal. En cuanto al roscón, se deberían comer dos para ganar esa cantidad de grasa corporal.
