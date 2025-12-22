Ahora

El Gordo (79432) reparte en León y Madrid en un día de sorteo con premios hasta el final

Los bomberos australianos 'incendian' la Navidad con su calendario solidario, en vídeo

Estos profesionales de la extinción de incendios han lanzado, como ya es tradición, un calendario en el que muestra su torso. Además, también han publicado un vídeo felicitando las fiestas.

Desde hace 33 años, los bomberos australianos lanzan un calendario solidario y ya se pueden ver el 'making-of' del de 2026. Algo que, como anuncia Miki Nadal, "si no os ha tocado la lotería a lo mejor os consuela un poquito".

Como se puede ver en las imágenes sobre estas líneas, los bomberos han posado con el torso desnudo y rodeados de fuego. "Lo hacen para recolectar dinero para camisetas...", comenta, irónico, Miki. Además, también han incorporado un vídeo en el que desean una feliz Navidad. Para el mismo, han usado el mismo estilismo que en el calendario.

"Los combustibles fósiles y estos bomberos, principales motivos del calentamiento global", comenta María Gómez. "Ahí hay de sobra para ti y para Pilar Vidal", dice Dani Mateo, dirigiéndose a Isabel Forner.

"Pilar y yo nos vamos a ir a Australia", responde Isabel. "¿Dónde están las bomberas?", pregunta Miki. Pero, Dani aclara: "En Australia solo hay bomberos y gente incendiando sus casas".

