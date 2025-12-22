Boticaria García desvela cuánto quemamos con un paseo de una hora y media, en vídeo

La farmacéutica considera que no es buena idea "andar buscando fórmulas para quemar excesos". A pesar de ello, recomienda pasear ya que tiene numerosos beneficios para nuestra salud. Descubre los consejos de Boticaria en el vídeo principal.

Con la llegada de la Navidad es habitual cambiar la dieta habitual por comidas copiosas. Por eso, mucha gente decide compensar esos excesos paseando. A pesar de ello, Boticaria García se muestra un poco contraria a esa decisión.

Como señala, "no es buena idea pensar en pasear para compensar los excesos porque, mentalmente, compensar te puede llevar a una conducta peligrosa". "Además, no sale a cuenta", añade. La farmacéutica detalla que con un paseo de una hora y media equivale a "un par de polvorones, un trozo generoso de roscón, tres o cuatro copas de cava o medio plato de cordero con guarnición".

"Una de estas cosas, no la lista entera", aclara. "Claramente, pasear no sirve para nada", afirma Isabel Forner, "en Navidad me quedo en el sofá con la batamanta y un bol de palomitas". "Miki se está poniendo muy nervioso", añade Dani Mateo.

Boticaria, ante las respuestas de los zapeadores, explica que no es buena idea "andar buscando fórmulas para quemar excesos". A pesar de ello, la farmacéutica expone que andar "suma salud, puede mejorar la digestión, ayuda a regular la glucosa y, además, puede bajar el estrés".

