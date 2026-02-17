Ahora

Zapeando

Francisco Cacho explica en qué casos el seguro cubre los desperfectos por el viento: "Solo si las rachas superan los 90km/h"

El viento ha provocado incidencias en varios puntos de España, con muros caídos, embalses desbordados y cientos de avisos a emergencias. Las rachas han superado cifras récord y los expertos recuerdan qué hacer si tu casa ha sufrido daños graves.

Francisco Cacho explica en qué casos el seguro cubre los desperfectos por el viento: "Solo si las rachas superan los 90km/h"

Las fuertes rachas de viento han dejado destrozos por todo el país. Como por ejemplo en el paseo marítimo de Tazacorte, en Las Palmas de Gran Canaria, donde un muro ha colapsado y ha terminado cayendo a escasos metros de la terraza de un bar.

Por otro lado, en Madrid el embalse de Navacerrada, más que una presa, parecía un mar revuelto. En la capital, las rachas de viento han superado los 100 kilómetros por hora, mientras que en la Comunidad Valenciana han llegado hasta los 170. En estos días, el 112 Emergencias ha recibido más de 1.000 llamadas y los bomberos realizaron más de 700 servicios por los incidentes causados por el viento.

Desde Zapeando, Francisco Cacho explica qué tienen que hacer aquellos propietarios en los que las rachas de viento han causado algún desperfecto en sus hogares.

"Los que habéis tenido daños en casa, tenéis que meteros en la página de la AEMET, buscar las estaciones más cercanas a vuestra casa y ver la racha máxima registrada ese día. Sí supera los 90 kilómetros por hora, el seguro os paga el arreglo", detalla el meteorólogo.

No obstante, advierte de que en la web "solo están los datos de ocho días atrás" pues luego se borran. En ese caso, Cacho recomienda escribir a la AEMET para que proporcionen otra vez los datos.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Dimiten tres diputados de Ayuso como protesta por el cese del consejero de Educación
  2. La defensa de la exconcejala de Móstoles pide que Isabel Díaz Ayuso y Alfonso Serrano declaren como testigos
  3. laSexta, testigo directo de la reapertura del servicio del AVE Madrid-Sevilla: "En la recta del accidente, pasamos a 60 kilómetros por hora"
  4. Los Mossos descartan una explosión de una bombona del gas de la risa en el incendio de un trastero en Manlleu en el que murieron cinco adolescentes
  5. El Gobierno pedirá a la Fiscalía que investigue a X, Meta y TikTok por la creación de pornografía infantil mediante sus IA
  6. Detienen a un hombre acusado de ofrecer a su esposa como objeto sexual a más de 100 hombres en Suecia