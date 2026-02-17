Francisco Cacho explica en qué casos el seguro cubre los desperfectos por el viento: "Solo si las rachas superan los 90km/h"

El viento ha provocado incidencias en varios puntos de España, con muros caídos, embalses desbordados y cientos de avisos a emergencias. Las rachas han superado cifras récord y los expertos recuerdan qué hacer si tu casa ha sufrido daños graves.

Las fuertes rachas de viento han dejado destrozos por todo el país. Como por ejemplo en el paseo marítimo de Tazacorte, en Las Palmas de Gran Canaria, donde un muro ha colapsado y ha terminado cayendo a escasos metros de la terraza de un bar.

Por otro lado, en Madrid el embalse de Navacerrada, más que una presa, parecía un mar revuelto. En la capital, las rachas de viento han superado los 100 kilómetros por hora, mientras que en la Comunidad Valenciana han llegado hasta los 170. En estos días, el 112 Emergencias ha recibido más de 1.000 llamadas y los bomberos realizaron más de 700 servicios por los incidentes causados por el viento.

Desde Zapeando, Francisco Cacho explica qué tienen que hacer aquellos propietarios en los que las rachas de viento han causado algún desperfecto en sus hogares.

"Los que habéis tenido daños en casa, tenéis que meteros en la página de la AEMET, buscar las estaciones más cercanas a vuestra casa y ver la racha máxima registrada ese día. Sí supera los 90 kilómetros por hora, el seguro os paga el arreglo", detalla el meteorólogo.

No obstante, advierte de que en la web "solo están los datos de ocho días atrás" pues luego se borran. En ese caso, Cacho recomienda escribir a la AEMET para que proporcionen otra vez los datos.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.