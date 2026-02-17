VÍDEO | Francisco Cacho alerta sobre la llegada de la borrasca Pedro: viento, olas y lluvias en media España

Una nueva borrasca llegará esta semana a España con lluvias, viento y fuerte oleaje en varias zonas del país. El meteorólogo Francisco Cacho ha adelantado el pronóstico en televisión y también ha dejado un mensaje tranquilizador sobre la llegada del buen tiempo.

Francisco Cacho visita el plató de Zapeando para adelantar el tiempo meteorológico de la semana. El meteorólogo señala que a partir del 18 de febrero llega a España una nueva borrasca de alto impacto, que se convierte en la decimosexta de la temporada.

"Se llama Pedro y va a dejar lluvias en la mitad norte, pero lo más importante va a ser el viento y el oleaje", informa Cacho. En total serán 12 Comunidades Autónomas las que tendrán activados los avisos. "Precaución sobre todo con las olas en Galicia y en el Mar Cantábrico, donde pueden superar los siete metros", añade el colaborador.

Sin embargo, no todo son malas noticias, pues cuando se vaya la borrasca Pedro "va a salir el sol y va a volver el calor, sobre todo el domingo. El sábado vamos a pasar de los 20 grados en Andalucía y el mar Mediterráneo".

Asimismo, Francisco Cacho descarta que vuelvan las bajas temperaturas: "Frío ya no vamos a pasar, podríamos tener otro episodio de lluvias, pero el frío del invierno ya lo hemos pasado".

