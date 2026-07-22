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12 comunidades en aviso

La tercera ola de calor del verano asfixia a España con temperaturas de más de 40 grados y avisos por riesgo importante

Los detalles Las temperaturas más altas se van registrar en Granada, que alcanzará los 43 grados, 42 grados que tendrán lugar en Córdoba y Ciudad Real ó 41 grados en Albacete, Jaén y Toledo.

Segundo día ola de calor

Este miércoles casi toda España se encuentra en plena ola de calor, la tercera del verano, con temperaturas que tienen a 12 comunidades autónomas en aviso. Aunque las temperaturas descienden ligeramente en el Mediterráneo, suben en el resto del país, unos dos o tres grados.

Las temperaturas más altas se registrarán en Granada, que alcanzará los 43 grados o los 42 grados que se registrarán en Córdoba y Ciudad Real, 41 grados en Albacete, Jaén y Toledo.

En el mapa de avisos, están activados los avisos por calor están activados en todas las comunidades excepto Canarias y la región del Cantábrico (Galicia, Asturias, Cantabria y País Vasco). Más de en diez comunidades los avisos son naranjas con temperaturas extremas.

Durante la tarde, volverán a producirse tormentas importantes, otra vez en el Mediterráneo, en seis comunidades. Se recomienda precaución sobre todo en el sur de Cataluña, Aragón, Comunidad Valenciana, este de Castilla-La Mancha, Región de Murcia y Almería.

Fenómenos meteorológicos como el que tuvo lugar este martes por la tarde en L'Alcoià, Alicante, con las tormentas acompañadas de granizo, pueden volver a repetirse o reventones térmicos acompañados de fuertes rachas de viento.

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