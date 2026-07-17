VÍDEO | Alberto Rey ya ha visto 'La odisea' de Christopher Nolan y da su veredicto: "Hacía tiempo que no veía una película tan grande"

Alberto Rey ha visto 'La odisea' de Christopher Nolan, uno de los acontecimientos cinematográficos del año, y explica en Zapeando qué es lo que le ha gustado, y lo que no tanto, de esta superproducción.

Hoy llega a los cines uno de los acontecimientos del año: la versión de Christopher Nolan de 'La odisea', el relato de Homero que llega a la cartelera con la intención de arrasarla.

Alberto Rey ya ha podido verla y asegura que "la película es grande, muy grande y además se siente físicamente". En este sentido, apunta que "hay mucho retoque digital, pero todo parece de verdad".

"Hay como un sentido de la maravilla, casi como de Spielberg", apunta Alberto, que explica que también se mantiene el 'sello Nolan': "Cero sentido del humor, pero nada. Todo es muy intenso, muy complicado, pero no complejo".

Nolan lo que hace es dar "una estructura más enrevesada de guion, que al final funciona" y nos ofrece dos primeras horas de metraje que "van a toda velocidad" gracias a un montaje que "es una locura".

La hora final, sin embargo, "es muy farragosa", según Alberto, que señala que "parece que se han quedado sin dinero". De cualquier modo, para el crítico esta película "es un sí por el tamaño": "Yo hacía tiempo que no veía una película tan grande".

Respecto a las interpretaciones, las hay "buenas y otras no tan buenas". "Zendaya, si creías que hace poco en la primera parte de Dune, aquí vais a flipar, porque viene a robar", comenta. Su veredicto final: cuatro 'albertitos'.

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