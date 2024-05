El actor Fernando Tejero ha sido el invitado de 'El Hormiguero' en el último programa. Además de hablar sobre sus últimos proyectos, el actor ha contado una divertida anécdota que tuvo lugar un día que llevaba a su perro Woody al veterinario en taxi.

"Cuando llevo a mis perros al veterinario voy muy nervioso porque no me gusta verles ya que ellos van allí a pasarlo mal", le explica el actor a Pablo Motos. Tejero explica que se le escapó "un cuesco". Aunque, como cuenta en el vídeo, no sonó, el taxista se quejó del olor que surgió de repente. "Ya, el perro...", se excusó Fernando. Pero el conductor no creyó en las excusas del actor: "Tengo perro y se diferenciar un pedo de un perro y un humano".

El actor, de nuevo, intentó excusarse afirmando que iba al veterinario a pedir que le cambiaran el pienso a su perro. "Mejor que te lo cambien a ti", respondió el taxista. No te pierdas el divertido momento en el vídeo principal.